Saf premia tre fedelissimi e devolve i regali alla Carnia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUTISTIUDINE Tre fedelissimi da 25 anni in Saf sono stati premiati dai vertici dell'azienda, in occasione della tradizionale cerimonia natalizia con i dipendenti, alla presenza del sindaco di Udine Pietro Fontanini. A consegnare le medaglie Angelo Costa, presidente della Saf trasporti e amministratore delegato di Arriva Italia (società che detiene la maggioranza delle quote Saf) e l'amministratore delegato Saf Alberto Toneatto.Durante la cerimonia, una menzione speciale è andata ai dipendenti che operano in Carnia, che si sono distinti per...