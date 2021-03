LA STORIA

TAVAGNACCO Era un giorno importante, domenica, per una trentina di bambini delle elementari che frequentano la parrocchia di Feletto Umberto. Il giorno della Prima confessione con don Marcin Gazzetta, diventato parroco della comunità ad ottobre scorso. Tre turni distinti, a piccoli gruppi, tutti con la mascherina indosso. Una cerimonia all'insegna della massima prudenza, come fa sapere la Parrocchia. Ma poi è successo l'imprevedibile. Martedì il sacerdote, che accusava un po' di febbre, ha fatto un tampone e ha scoperto di essere, purtroppo, positivo, come ha confermato lui stesso. Subito si è messa in moto la macchina del tracciamento del dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, come avviene di prassi in questi casi. E così alcuni bambini della primaria di Feletto Umberto, in via precauzionale, ieri sono stati tenuti prudenzialmente a casa, come da indicazioni dei tecnici. Alle famiglie delle classi interessate lo ha comunicato la stessa dirigente scolastica, con un messaggio inviato mercoledì sera, per informare che l'indomani nelle classi quarte ci sarebbero stati «molti assenti» in quanto, come da indicazioni del dipartimento, sarebbero rimasti a casa fino al 20 marzo i bimbi che avevano fatto la prima confessione di domenica con il sacerdote risultato successivamente contagiato.

«Nessun allarmismo», premette il sacerdote, 34 anni, originario di Latisana, che ha avuto la sventura di essere colpito dal virus come, purtroppo, sta capitando a centinaia di altri corregionali in questi giorni, che si scoprono positivi in contesti diversissimi. «Io sono risultato positivo, ma nessuno che ha partecipato alla messa domenica ha dovuto sottoporsi a misure particolari. Il dipartimento ha deciso che restassero a casa solo i bambini che avevano fatto la prima confessione con me, come misura di prudenza, ma soltanto per dieci giorni». Domenica, assicura don Gazzetta, il tutto si è svolto all'insegna della massima precauzione. «Durante la confessione, che sarà durata circa 2 minuti a bambino - racconta don Marcin -, eravamo tutti con la mascherina e a distanza. I bimbi erano 35, tutti di Feletto: abbiamo fatto tre turni, non un'unica Prima confessione, in numero ridottissimo. Erano presenti solo i genitori, al massimo 40 persone per gruppo. Sono stati rispettati i distanziamenti e tutti avevano la mascherina. I genitori erano d'accordo. Credo sia più pericoloso andare al bar rispetto a quanto accaduto domenica pomeriggio. Ma quando ho scoperto di essere positivo il dipartimento ha comunque voluto che i bimbi restassero a casa da scuola, per massima prudenza».

La positività, spiega il sacerdote (che per sette anni è stato anche segretario dell'arcivescovo Mazzocato, divenendo nel 2015 responsabile della Pastorale giovanile del Vicariato urbano e nel 2018 direttore dell'Ufficio di pastorale catechistica) l'ha scoperta dopo un test: «Avevo un po' di febbre e martedì ho fatto il tampone rapido. Ho subito comunicato l'esito. Non sto male. Al momento ho solo un po' di febbre, non sento i sapori e gli odori», riferisce, per rassicurare i parrocchiani. Delle condizioni di salute del don si è informata anche l'assessore all'Istruzione Giovanna Mauro: «Sappiamo che la situazione è impegnativa. Sono aumentati i controlli e c'è l'impegno a rispettare le misure anticovid, che valgono per tutti i cittadini. Non ci sono esenzioni. Dalla scuola - diceva nel primo pomeriggio - non ho avuto notizie. A don Marcin gli auguri di riprendersi al più presto, come a tutti i malati. Purtroppo la situazione è abbastanza delicata e la soglia di attenzione deve essere alzata».

