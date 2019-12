CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEUDINE Sacchetti con il codice a barre e cassonetti a chiusura elettronica per risolvere il problema dell'anonimato dei rifiuti mal conferiti, soprattutto nei condomini: sono due delle opzioni che la Net prenderà in considerazione. Solo, però, alla fine della fase di sperimentazione del porta a porta, quando si avrà un quadro completo delle possibili criticità non risolte. Quando si concluderanno i 15 mesi di test spiega la società -, ci siederemo ad un tavolo con l'amministrazione comunale, valutando caso per caso e analizzando...