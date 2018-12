CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 8 dicembre abbiamo deciso di partecipare alla Marcia per il Clima a Udine, per testimoniare il ruolo che gli organismi scientifici internazionali riconoscono, senza alcuna ambiguità, all'energia nucleare come partner delle fonti rinnovabili per la lotta ai cambiamenti climatici. Ritenevamo la nostra presenza perfettamente coerente con le finalità espresse degli organizzatori.La nostra presenza pacifica e silenziosa non è passata inosservata, e dopo una serie di ripetute offese da parte di alcuni manifestanti, ma anche qualche parola...