Rubati gioielli, argenteria e computer per 50mila euro a un'imprenditrice

UDINE Colpo grosso in pieno giorno a Udine nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, in un'abitazione di via Codroipo.

I ladri sono entrati all'interno di una abitazione privata di proprietà di una imprenditrice e dopo aver forzato una delle finestre del primo piano una volta dentro sono andati a caccia del bottino mettendo a soqquadro i locali. Sono così riusciti a trovare gioielli, argenteria, tablet e computer per un valore complessivo stimato di circa 50mila euro.

LA SCOPERTA

La padrona di casa ha avuto la brutta sorpresa quando è rientrata dal lavoro, intorno alle 19 e ha subito sporto denuncia, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Si sono presentati i Carabinieri della stazione di Udine Est, i quali affiancati dai colleghi del Norm della Compagnia di Udine hanno iniziato le indagini, rilevando alcune possibili tracce lasciate dai malviventi mentre altri elementi utili potrebbero arrivare dalle immagini della videosorveglianza della zona.

L'ALTRO COLPO

Altro colpo nella notte tra venerdì e sabato a Lucinico, stavolta si è rifatta viva la banda dei bancomat. Poco prima delle tre è stato fatto saltare lo sportello della Cassa Rurale Fvg di via Visini a Lucinico. I ladri, che non sono stati notati da nessuno dei residenti della zona o dai passanti, anche se si tratta di un incrocio molto trafficato, sono agevolmente entrati nella cabina del bancomat, aperto 24 ore su 24. Hanno quindi usato dell'esplosivo, arraffato il denaro e sono fuggiti indisturbati. A chiamare i carabinieri sono stati alcuni abitanti del circondario, che hanno udito il botto. Ingenti i danni provocati alla struttura, dal momento che la vetrata che separa l'area del bancomat dalla banca si è frantumata, il controsoffitto ha ceduto e lo sportello vero e proprio è andato letteralmente in mille pezzi.

I carabinieri sono stati immediatamente raggiunti dai dirigenti della banca. Resta da quantificare con esattezza la somma rubata, operazione che spetterà ai cassieri dell'istituto di credito, ma secondo i militari dell'arma si tratterebbe di circa 50mila euro. Per le indagini i carabinieri si avvarranno delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca, mentre il bancomat resterà fuori servizio per qualche giorno.

