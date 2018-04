Ruba scarpe e uno zaino Condannata a quattro mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ha commesso un furto in un negozio negli stessi minuti in cui in Castello era in corso la festa della Polizia di Stato. Ma gli agenti non si sono fatti distrarre dalle celebrazioni per il 166esimo anniversario di Fondazione e l'hanno subito arrestata. É successo intorno alle 11.50 di martedì. La ragazza, una serba di 21 anni, era stata appena sorpresa a rubare in un negozio di viale Tricesimo. É stato l'addetto alla sicurezza del negozio a fermarla all'uscita, dopo aver notato il suo fare sospetto, e a chiamare la Polizia. Sul posto si è...