Ruba l'auto ma dentro c'erano due bimbi

IL CASO

UDINE Tenta di rubare un'auto lasciata col motore acceso fuori da un albergo, ma solo una volta a bordo si accorge che al suo interno c'erano due bambini che stavano dormendo sui sedili posteriori. Fortunatamente poi la sorte ha voluto che l'auto si arrestasse a poche decine di metri dalla partenza. È a quel punto, anche grazie alla prontezza di riflessi di uno dei due ragazzi, i piani del malviventi sono stati definitivamente compromessi. Si avvicina ad una trama di un film d'azione l'episodio accaduto la scorsa notte a Udine, protagonisti nella parte delle vittime una famiglia di nazionalità bulgara che stava cercando una stanza d'albergo per trascorrere la notte, nella parte del bandito invece un 43enne italiano. Era passata da poco l'una quando quest'ultimo, mentre si aggirava nella zona di borgo Stazione, ha notato un'automobile accesa di fronte a un hotel, ci si è infilato dentro e una volta al posto di guida ha azionato la marcia ed è partito a forte velocità, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima che il mezzo si arrestasse, fortunatamente, per un guasto.

IL RAGAZZINO

A quel punto ha provato a rimettere in moto il veicolo, senza però aver fatto i conti con la prontezza di riflessi del figlio 13enne del proprietario del mezzo, che dormiva sul sedile posteriore assieme alla sorellina di quattro anni. Il ragazzo, svegliatosi di soprassalto e resosi conto del pericolo, è riuscito a estrarre le chiavi dal cruscotto e ad aprire la chiusura centralizzata, rovinando così il tentativo di furto al malvivente, un italiano residente ad Ancona, che non si stava dando per vinto provando ripetutamente a rimettere in moto la macchina. Allo stesso tempo la vettura è stata raggiunta dal padrone e padre dei due piccoli, che assieme alla moglie era entrato nell'albergo per chiedere al portiere la disponibilità di riservare una stanza per la notte ma che all'improvviso si è reso conto che la propria auto era sparita. La famiglia, residente in Italia, era di ritorno dalla terra d'origine, la Bulgaria, dove aveva trascorso le feste e cercava un alloggio per trascorrere la notte. Sul posto è quindi arrivata una Volante della Questura, i cui agenti ascoltato le testimonianze e ricostruito l'episodio, hanno arrestato in flagranza il ladro. In sede di convalida dell'arresto il Gip del Tribunale di Udine, ritenendo sussistesse il pericolo di reiterazione del reato, ha disposto per il 43enne la misura cautelare del divieto di dimora a Udine. Lo stesso è stato anche munito dal Questore del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in città per tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

