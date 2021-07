Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'indice Rt (ormai in secondo piano tra i parametri) sale a 1,24 e dopo mesi torna sopra uno. L'incidenza cresce a 11 casi su 100mila abitanti, ma resta abbondantemente sotto quota 50. Salgono i focolai (51 quelli attivi, 24 i nuovi) e i contagi (+61 per cento). Ma gli ospedali restano vuoti. Occupato solo l'1 per cento delle Aree mediche. È nulla. Sono i dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità che confermerebbero (anche con...