DOPO LO SCIOPERO

UDINE Sul rientro in classe a settembre «la cosa che manca a livello nazionale è un confronto con Regioni, organizzazioni sindacali e dirigenti scolastici, nei confronti dei quali è delegata la responsabilità» del ritorno sui banchi. Lo ha affermato l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, sottolineando che «lo sciopero di è la dimostrazione che la discussione non c'è stata o che è stata troppo superficiale».

Secondo Rosolen, «non si può pensare a livello nazionale di sanare tutte le lacune della scuola italiana semplicemente mettendo risorse a disposizione. Importantissime, ma non supportate da indicazioni puntuali a livello nazionale. Nè rispetto all'ingresso in classe a settembre, né rispetto all'organizzazione del lavoro».

La Regione, ha ricordato l'assessore a margine di un incontro ieri a Trieste, «non ha competenze primarie sull'istruzione. Una cosa che sicuramente questa situazione ha messo in evidenza è il fatto che invece sarebbe il caso di andare avanti con l'applicazione del titolo V della Costituzione e la delega alla Regione anche della competenza scolastica».

Al momento, ha concluso, «l'organico di diritto è già stato assegnato alle Regioni sulla base della costituzione delle classi degli anni precedenti. Ci sono due cose su cui bisognava andare a porre attenzione: la necessità di un maggior numero di insegnanti e di un maggior numero di personale Ata».

I SINDACATI

Un piano «ben definito» per settembre, che «garantisca sicurezza e didattica». È quanto hanno chiesto oggi, in occasione dello sciopero della scuola, i rappresentanti territoriali di Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, durante un incontro a Trieste. Richieste indirizzate al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e che saranno consegnate anche all'assessore regionale, Alessia Rosolen, «perché se ne faccia portavoce». Al centro della protesta - hanno spiegato i sindacati - la «preoccupazione per il futuro dei 23.600 studenti della provincia di Trieste, e degli oltre 141 mila alunni del Friuli Venezia Giulia, del personale scolastico e delle figure collegate al mondo della scuola». Le sigle hanno ricordato che a oggi «mancano non solo un piano straordinario di investimenti per garantire le condizioni di sicurezza delle attività, ma anche un piano di assunzioni». «Oggi - ha detto Michela Anastasio della Cisl Scuola - in regione la media è di 22 alunni per classe, è impensabile che le scuole riaprano con classi pollaio e banchi con protezioni in plexiglas, difficili da smaltire ma anche da ottenere per tutte le scuole a settembre. A oggi nessun istituto in regione ha aule adatte a ospitare l'intero gruppo classe nel rispetto delle attuali normative anticovid». «Si devono trovare le condizioni per far rientrare i ragazzi in classe», ha insistito Michele Angeloro della Uil Scuola. «Bisogna riaprire altrimenti sarà un danno per le future generazioni», ha aggiunto Matteo Slataper della Flc Cgil. Tra le altre richieste avanzate c'è «il consolidamento della figura dell'assistente tecnico di informatica nelle scuole del primo ciclo e la revisione dei parametri per il reclutamento dei collaboratori scolastici». «Lo sciopero - ha concluso Franco De Marchi della Snals Confsal - è un segnale politico: non si può andare avanti così». Se necessario, «a settembre la mobilitazione sarà visibile».

