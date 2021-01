STOP AI VOLI

TRIESTE Ryanair sospende tutti i voli che gestisce su Trieste Airport: da lunedì 18 gennaio e per dieci settimane, cioè fino a sabato 27 marzo, sulla pista dello scalo di Ronchi dei Legionari non ci saranno né partenze né arrivi per le sei destinazioni servite dalla compagnia irlandese: Londra e, in Italia, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari. Ieri ha confermato lo scenario il direttore generale di Trieste Airport, Marco Consalvo: «Abbiamo avuto comunicazione della sospensione dei voli da parte della Compagnia e il motivo è uno solo: mancanza di mercato. Con la pandemia e con le conseguenti limitazioni di spostamento per contrastare la diffusione del virus, le persone non si muovono e i vettori non possono viaggiare vuoti».

SOLO ALITALIA

Nello scalo Fvg ora resta attivo un unico collegamento, quello con Roma, gestito da Alitalia. «È un fenomeno che ha interessato la maggior parte degli scali italiani», sottolinea Consalvo, evidenziando così che Ronchi non è un'eccezione nella strategia difensiva della compagnia irlandese. Fatti salvi alcuni voli su Venezia, Milano e Roma, la maggior parte delle tratte è stata congelata. E dopo le dieci settimane? Allo stato non sono possibili previsioni, molto dipenderà dall'andamento della pandemia. «Il problema di oggi è che non c'è domanda di voli considera Consalvo -, ma tra qualche mese potrebbe esserci il rischio di una mancanza di offerta, per le conseguenze che questa condizione sta producendo sulle compagnie aeree». Per lo scalo di Ronchi dei Legionari ora si tratta di «gestire il secondo disastro», come lo sintetizza Consalvo, dopo aver tenuto testa al primo, cioè alla chiusura dello scalo a seguito del lockdown della primavera 2020. «Siamo riusciti a chiudere l'anno limitando molto i danni, agendo con grossi tagli sui costi», spiega il direttore, ora alle prese con un quasi secondo fermo dell'aeroporto riattivato il 7 settembre scorso. La progettualità e la voglia di tornare a piste attive a pieno regime ovviamente c'è e traspaiono tutte dalle argomentazioni del manager, ma è evidente anche il confronto con la dura realtà. «Per il dopo Covid l'interlocuzione è aperta con diverse compagnie aeree spiega ma, finché non migliora la situazione rispetto alla pandemia, per i voli non c'è storia. Ed è un dato oggettivo, perché se non ci si può spostare è conseguente che le persone non prenotino». Finiti quindi gli arrivi e le partenze sollecitati dalle festività - fino a domenica scorsa l'aeroporto aveva una certa vitalità - questa settimana è arrivata la comunicazione ufficiale degli aerei riposti negli hangar. Per ora.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA