UDINE La polemica seguita alla cancellazione dei voli di Alitalia da e per Trieste aveva infuocato anche il dibattito politico nelle settimane di luglio, coinvolgendo i massimi vertici della Regione, parlamentari e anche esponenti di categorie e sindacati. Erano volate accuse di voler isolare il Fvg e la polemica era rapidamente scivolata in uno scontro anche tra Regione, a guida Centrodestra, e Governo giallorosso.

Ma, al di là delle parole, era parso subito chiaro che i collegamenti da e per la regione non sarebbero stati riattivati prima di settembre. Era stata la stessa compagnia di bandiera ad evidenziare come l'operatività del collegamento durante il mese di agosto avrebbe generato un'ingente perdita per il vettore a causa del livello stagionalmente basso di domanda combinato anche al mancato accoglimento da parte del gestore di Ronchi alla richiesta di riconoscere alla compagnia condizioni di costo dei servizi aeroportuali in linea con quelle riconosciute ai vettori stranieri.

E ora arriva la conferma ufficiale, attraverso Trieste Airport. Che con una scarna nota annuncia che il collegamento tra Trieste e Roma Fiumicino verrà riattivato da Alitalia il prossimo 7 settembre, con una rotazione al giorno con i seguenti orari: partenza da Trieste per Fiumicino alle 6.55, ritorno da Fiumicino a Trieste alle 21.50. Dal 1° al 24 ottobre - spiega poi Trieste Airport - Alitalia opererà due rotazioni al giorno con i seguenti orari: Da Trieste a Fiumicino con partenza alle 6.55 e alle 15.25; voli di ritorno da Roma a Ronchi dei Legionari alle 13.30 e alle 21.50.

I voli sono acquistabili da ieri - compresi i collegamenti della Winter season a partire dal 25 ottobre, sul sito alitalia.com

«Adesso è il momento di rendere questo servizio sempre più appetibile anche dal punto di vista tariffario», commenta il consigliere dei M5S, Cristian Sergo.

