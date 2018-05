Rojc (Pd): «Il presidente tratti in prima persona con Roma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Il presidente della Regione tratti in prima persona le questioni strategiche d'interesse del territorio: terza corsia, sistema portuale con in testa il porto di Trieste, implementazione delle tratte ferroviarie, aeroporto e interporti». Lo afferma la senatrice del Pd Tatjana Rojc. «Questi temi siano nelle mani di chi auspichiamo andrà a Roma - aggiunge Rojc - a trattare direttamente con il nuovo Governo, proseguendo un metodo che ha portato frutti visibili nella scorsa legislatura. È evidente che non si può tornare indietro all'era...