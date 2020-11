Il presidente uscente dell'Ordine dei Medici di Udine, Maurizio Rocco, che sta per concludere il terzo mandato senza ricandidarsi, stila un bilancio dei nove anni di guida dell'Ente che ha saputo confrontarsi in tavoli istituzionali, si è battuto per la revisione del sistema di reclutamento, per il rafforzamento ed una seria programmazione delle specializzazioni, per il potenziamento della medicina di territorio e la revisione della rete ospedaliera insistendo con convinzione sulla necessità di un ospedale di insegnamento: aspetti che, se fossero stati presi in carico per tempo dagli organi di riferimento, «adesso ci avrebbero permesso di contenere un po' l'onda dell'epidemia», dichiara. Dopo molti sforzi, l'Ordine era riuscito anche ad aprire un canale di dialogo con la Regione, «peccato però che dallo scoppio dell'emergenza sanitaria l'abbozzo di dialogo si è trasformato in un silenzio: avremmo voluto essere consultati e coinvolti prima che venissero prese certe decisioni, convinti come siamo di possedere le competenze tecniche e specialistiche per affiancare l'istituzione regionale, purtroppo l'arrivo del virus ha stoppato tutto e ci siamo trovati ad accettare decisioni prese in maniera aprioristica. Certamente continueremo a far sentire la nostra voce». Chi gli succederà «avrà il delicato compito di ricostruire, forse anche imporre, l'ascolto dell'Ente per formalizzare accordi e rimettere mano all'assetto organizzativo della medicina di base: sicuramente si troverà a gestire grandi responsabilità in questa fase 2 della pandemia che sta mettendo in forse la tenuta generale del sistema sanitario costretto a revisioni radicali delle priorità». Nei prossimi mesi «sarà necessario continuare a rivolgere anche appelli alla popolazione e in cui isolare e condannare con forza atteggiamenti e comportamenti antiscientifici quali quelli di complottisti e negazionisti che espongono a seri rischi se stessi e il prossimo, come pure isolare chi tenta di scontrarsi con i medici».

