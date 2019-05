Roberti: «Prima per loro vengono i conti poi si preoccupano delle persone accolte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE POSIZIONIUDINE Dopo l'esplosione del caso dei migranti spostati alla Cavarzerani alla scadenza del vecchio bando, il centrosinistra insorge, mentre la Lega fa quadrato intorno alle scelte del Governo. L'assessore regionale Pierpaolo Roberti critica Oikos, Balducci e Ics: «È assolutamente inaccettabile che ci si rivolga usando quelle parole e quei toni contro la Prefettura, che non fa che applicare la legge. Il capitolato prevede non costi sparati a caso come i 35 euro di prima, ma costi standard calcolati non perché piacciono a Salvini,...