LE REAZIONI

UDINE «Una risposta inquietante», dice Honsell. «La giunta Fedriga non derida i sindaci in prima linea», aggiungono Moretti e Da Giau. Una pioggia di critiche dopo la presa di posizione dell'assessore Pierpaolo Roberti sulla lettera dei primi cittadini di centrosinistra.

«Inquietante, la risposta di un assessore regionale alla lettera dei sindaci che chiedevano maggiore aiuto nella gestione dei minori non accompagnati e dei richiedenti asilo. Roberti fa dell'ironia di fronte ad una problematica oggettiva, che non si risolve con qualche comizio davanti a un centro di accoglienza come ha fatto il suo mentore e nostro presidente Fedriga. Chi è sindaco, come chi è Assessore ha responsabilità istituzionali che non deve mai dimenticare. I problemi non si risolvono scaricando responsabilità o con slogan elettorali e certo non si può pensare di trasformare in una best practice l'imbarazzante modello Gonars, frutto di uno scadimento non solo politico e amministrativo, ma anche morale della politica leghista. Ma forse questa Giunta risente delle intimidazioni di Casa Pound, megafonamente espresse recentemente in Consiglio Regionale?», dichiara Furio Honsell di Open-Sinistra Fvg. Secondo lui «chi opera nelle istituzioni deve smettere di fare campagna elettorale per affrontare con senso di responsabilità la realtà , per quanto possa essere molto più difficile di quanto credesse quando si candidava».

Chi governa dovrebbe assumersi «seriamente le proprie responsabilità dal punto di vista istituzionale. Alla Lega e alla Giunta Fedriga non interessa né conviene risolvere i problemi, deridendo invece chi fa il proprio lavoro, come i sindaci in prima linea che chiedono alla Regione meno propaganda e più serietà». A dirlo sono il vice capogruppo del Pd, Diego Moretti e la consigliera regionale Chiara Da Giau commentando le dichiarazioni dell'assessore regionale.

«Roberti con le sue parole alla Marchese del Grillo, irridenti e arroganti, minaccia e intimidisce sindaci, cittadini e Comuni che, senza silenzi, ipocrisie e opportunismi, tengono nei confronti della Regione alta la testa e dritta la schiena. Roberti non è solo un esponente della Lega: prima di tutto è assessore regionale e uomo delle istituzioni. La sua concezione di Sindaci e Comuni evidentemente è la stessa di chi pensa di avere a che fare con servi al servizio del potente di turno, e non ad amministratori locali seri e responsabili. Si vergogni» attacca Moretti. «Quello dell'assessore aggiunge Da Giau è un atteggiamento infantile: sindaci e amministratori locali, rappresentanti istituzionali delle loro comunità, meriterebbero ascolto da parte della Regione, a prescindere dalla loro connotazione politica. L'ascolto invece esiste solo nei confronti di chi asseconda il pensiero unico della Lega, in caso contrario vengono abbandonati a se stessi, minacciati, ricattati e ora anche derisi».

Secondo il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli «quella dell'assessore Roberti è una vergognosa aggressione politica ai sindaci. Le istituzioni si rispettano, si parla con loro anche da posizioni differenti e soprattutto, lo sappia l'assessore Roberti ma anche il presidente Fedriga, quando si vincono le elezioni, da sindaco o da presidente di Regione, si rappresenta tutti: un intero territorio e un'intera comunità».

