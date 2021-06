Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAUDINE La Regione ricalcola i dati su morti e contagiati da covid. E i conti finali dicono che le vittime totali sono state 13 in meno rispetto a quanto comunicato il giorno prima (ma il dato per Udine, 2012, non cambia) e che i contagi sono stati l'1 per cento in meno dall'inizio della pandemia, ovvero, 106.867 in Fvg (rispetto alle 107.502 persone indicate nel bollettino del giorno precedente) di cui 50.322 in provincia di Udine...