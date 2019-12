Riviera Nord, illustrato il maxi progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOLIGNANO Assemblea pubblica ieri pomeriggio alla Terrazza a Mare di Sabbiadoro, gremita di persone, per cercare di trovare una via di sbocco per la lottizzazione di Riviera Nord, che si estende su 124 ettari di pineta e boscaglia di proprietà della società Pineta Mare Lignano Spa. Una vicenda che si trascina dal lontano 1972, ma che ora potrebbe aver imboccato il rettilineo d'arrivo. Si è trattato di un secondo incontro pubblico (durante il primo il 14 maggio scorso, erano state prospettate una serie di soluzioni). Ieri è stata...