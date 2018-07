CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Rivellino illuminatoIl parco del Rivellino d'estate sarà illuminato fino alle 23, perché i cittadini possano utilizzarlo assieme al complesso sportivo. Ieri, il taglio del nastro dell'impianto e dei servizi esterni del Polifunzionale. Per l'assessore regionale Barbara Zilli «si tratta del completamento di una serie di interventi che sono stati finanziati dalla Regione». Grazie ai quali è stata realizzata l'illuminazione del parco, che si estende per 24 ettari, e sono state create le infrastrutture di urbanizzazione necessarie per la sua...