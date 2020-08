(al.pi.) Riunione di maggioranza ieri sulla Cavarzerani, ma sono stati solo una decina i consiglieri che vi hanno partecipato (la maggior parte della Lega): assenze dovute alle ferie e alla sovrapposizione con la seduta della commissione politiche sociali. Alcuni non hanno fatto mistero che avrebbero voluto una discussione più ampia, che non si limitasse a una informativa, quanto piuttosto a un approfondimento sul tema della sicurezza e dell'ipotesi esercito in città. «Il sindaco aveva piacere di aggiornare i consiglieri di maggioranza sulla situazione ha commentato al termine della breve riunione l'assessore alla Sicurezza, Alessandro Ciani -, su ciò che è stato fatto e sulle problematiche che rimangono, legate soprattutto alla rotta balcanica che non si placa e per cui sia i Comuni sia la Regione hanno le mani legate: se c'è qualcuno che intende risolvere la questione, lo deve fare a livello di Governo». Ai falchi che chiedono i militari in città risponde: «Dal punto di vista della sorveglianza alla Cavarzerani, sia io sia il sindaco abbiamo subito chiesto la presenza dell'esercito perché lo sforzo che stanno facendo le forze dell'ordine e la Polizia locale è enorme. Quando arriverà l'esercito, una parte delle risorse usate per la sorveglianza in quell'area potranno essere usate per attività di controllo del territorio». «Speravamo in una riunione più ampia ha commentato il capogruppo di Fdi, Luca Onorio Vidoni (era assente, ma aveva chiesto, senza successo, di collegarsi in videoconferenza) -, in cui parlare anche del tema esercito in città, che noi proponiamo. Tra l'altro, ci aspettavamo di vedere già all'opera i militari annunciati 15 giorni fa. Rimane poi sul tavolo il problema sollevato dal Questore, per cui mancano 40 unità: è necessario che a livello nazionale vengano sbloccate le graduatorie, per fare nuove assunzioni».

