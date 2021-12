RITROVAMENTO

LATISANA È stato trovato sano e salvo ieri mattina, il 75enne disperso da mercoledì pomeriggio a Latisana. L'uomo è stato individuato a pochi passi dal centro abitato di San Michele Tagliamento, oltre il confine con il Veneto. Era in stato confusionale, ma non in pericolo di vita. Le ricerche erano state attivate dopo la richiesta di aiuto lanciata dalla moglie, che non aveva visto tornare il marito, uscito per la sua quotidiana passeggiata lungo l'argine del fiume Tagliamento. Tanta angoscia per i familiari. Sul posto, da mercoledì sera hanno operato i Vigili del Fuoco di Latisana e di Portogruaro con il supporto dei colleghi del Nucleo speleo alpino fluviale. Si è scandagliando, in particolare, anche la zona davanti alle sponde del Tagliamento poiché il cellulare dell'anziano, mercoledì ha agganciato proprio le celle telefoniche nei dintorni. Per cercarlo, i vigili del fuoco hanno messo in campo anche le squadre Saf fluviali da altri comuni, supportati dai colleghi di Portogruaro e dall'elicottero inviato dal comando di Venezia. In campo anche la Protezione civile di Latisana. Il 75enne, nato a Palazzolo ma residente a Latisana, soffre di alcune amnesie temporanee; una volta raggiunto e soccorso, è stato ricoverato in ospedale per tutti gli accertamenti.

