L'ALLARME

UDINE Prevenzione, sport e peperoncino: tre regole auree quando si parla di tumore, ma la prima rischia una battuta d'arresto a causa dell'emergenza sanitaria Covid che ha causato ritardi e una forte mancanza di adesione agli screening oncologici, alleati preziosi per una diagnosi precoce. «Le ripercussioni negative si vedranno nei prossimi anni ha spiegato Giorgio Arpino, Presidente della sezione di Udine della Lilt in occasione della presentazione di Ottobre rosa e piccante l'iniziativa promossa dalla Lilt e dall'Accademia del Peperoncino per il mese della prevenzione è previsto un incremento dei tumori femminili del 10%». A fronte di un dato sconfortante, ce n'è però uno degno di nota: l'ospedale di Udine è riuscito, nonostante mesi a dir poco caotici, a mantenere gli stessi numeri del 2019 in termini di screening e prestazioni legate alla diagnosi precoce. Un esempio di come l'emergenza non abbia fermato la prevenzione. E pure la Lilt non è da meno, annunciando un programma intenso che vedrà moltiplicarsi il numero delle visite senologiche. E' stato uno sforzo organizzativo immenso ha aggiunto Arpino ma vogliamo esserci ed esserci sempre, così abbiamo cambiato il nostro modo di proporci, seguendo sempre più la tecnologia anche per poter continuare a entrare nelle scuole, ma presenza non è solo virtuale. Gli ambulatori della sede della Lilt Udine sono aperti e i medici volontari sempre a disposizione e non solo per le donne. Alle noeplasie maschili, infatti, sarà dedicato il convegno annuale in programma il 7 novembre in Sala Ajace a Palazzo D'Aronco e l'amministrazione comunale, per il mese della prevenzione, anche quest'anno illumina di rosa la Loggia di San Giovanni, un gesto a cui si associano altri 29 comuni della provincia di Udine. Altra buona regola è il piccante e rosso peperoncino, portafortuna e ingrediente ritenuto afrodisiaco che fa bene alla salute. Non poteva dunque mancare, tra gli appuntamenti, l'atteso evento del Peperoncino Day, organizzato dall'Accademia del Peperoncino sabato 10 e domenica 11 ottobre. Pasta, aglio, olio d'oliva extravergine e peperoncino sono gli ingredienti per la divulgazione dell'importanza di una sana e corretta alimentazione. Proponendo a offerta libera prodotti tipici della Dieta Mediterranea, nel corso delle passate edizioni, sono stati raccolti e devoluti alla Lega contro i tumori di Udine quasi 80mila. Il 10 e 11 ottobre nella cornice di piazzetta Lionello e di numerose piazze della provincia saranno allestiti i banchetti per la distribuzione di questo kit per realizzare un piatto semplice, buono e piccante. L'ottobre rosa sarà anche l'occasione per presentare il calendario Lilt 2021, un'altra storica iniziativa dell'associazione e l'intero programma è patrocinato dalla Regione ha partecipato alla presentazione il presidente del consiglio regionale - dal Comune di Udine, AsuFc, Federsanità Anci e Confcommercio.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

