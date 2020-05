NUOVE RISORSE

UDINE Crescono i fondi a disposizione delle Pmi che partecipato al bando per la concessione di contributi per investimenti, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Ieri, infatti la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Bini, ha stanziato ulteriori 4,449 milioni rispetto alla prima copertura di 12,4. Si aggiungono, poi, 763mila euro frutto di minori spese rendicontate dalle imprese o derivanti da rinunce. «Ciò significa ha spiegato l'assessore - che potremo scorrere la graduatoria che, ad oggi, vede già finanziati 124 progetti sui 402 ammissibili. Potremo finanziare ancora 60 progetti portando al 45% la percentuale di domande finanziate». Il numero delle imprese beneficiarie è comunque destinata ad aumentare ulteriormente - «fino a più dell'80% dei progetti ammissibili», ha detto Bini -, poiché arriveranno su questo bando, e su quello gemello riguardante gli investimenti in Ict, quasi 17 dei 35,7 milioni che si sono liberati a seguito della «riprogrammazione finanziaria del Por Fesr 2014-2020», approvata ieri dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Bilancio, Barbara Zilli. «Adeguiamo il piano finanziario del Por alla recente decisione della Commissione europea, che modifica il Programma in seguito alla valutazione del raggiungimento dei target intermedi di realizzazione, per procedere all'assegnazione della riserva di efficacia», ha spiegato Zilli.

Nel dettaglio, questi fondi recuperati saranno così reinvestiti: 16,7 milioni saranno destinati ad «aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle Pmi - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle Pmi finanziando investimenti tecnologici e Ict»; 3,56 milioni all'efficientamento energetico degli edifici pubblici, attraverso nuovi bandi; 721mila euro al Comune di Udine per servizi digitali; 14,65 milioni all'innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca. In riferimento alle 402 domande risultate ammissibili per ristrutturazione aziendale e introduzione di innovazione tecnologica, Bini ha evidenziato che «è migliorata la qualità dei progetti», come dimostra la media dei punteggi ottenuti, passata da 56,62 punti nel 2017 a 63,46 punti del bando aperto l'anno scorso.

La Giunta ha anche approvato in via definitiva il disegno di legge che estende automaticamente la durata delle concessioni demaniali marittime al 2033 «agli operatori che ne faranno richiesta», ha precisato l'assessore Sebastiano Callari. Su proposta dell'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, la Giunta ha anche deciso di destinare 3,5 milioni del Fondo sociale europeo per incentivi alle imprese legati all'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza generata da Covid-19. L'allargamento delle maglie del documento programmatico «Pianificazione periodica delle operazioni-Ppo-2019» significa che «gli incentivi saranno concessi a ogni tipo di assunzione», ha sottolineato l'assessore.

Riguardo alle azioni che la Regione intende attivare per contrastare gli effetti di Covid-19 sull'economia, l'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli, incontrando i rappresentanti dei settori cinema, teatro ed eventi, ha detto che «la Regione è pronta a sostenere subito una campagna di comunicazione e promozione ai cittadini, in raccordo con PromoTurismoFvg, dell'offerta su piattaforme online di spettacoli, film, iniziative culturali che già il settore del teatro e del cinema hanno iniziato a programmare».

