In Friuli Venezia Giulia sono stati 195 i milioni planati grazie ai decreti governativi sui ristori. A sottolinearlo è la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani: «Sono quasi 195 i milioni erogati a fondo perduto in Fvg con bonifico sui conti correnti dei beneficiari in automatico o sulla base di specifiche domande a seguito dell'approvazione dei decreti Rilancio, Agosto, Ristori da uno a quater e Natale. Una misura d'emergenza e una cifra imponente: mai era stata fatta un'operazione del genere. Solo in parte può risarcire le perdite di interi settori produttivi e commerciali e bisogna chiarire e intervenire al più presto dove sono stati segnalati ritardi e lacune. L'azione dello Stato dunque non può fermarsi qui e non si fermerà, anche alla luce di una pandemia che non allenta ancora il morso su cittadini e strutture sanitarie. In queste condizioni nessun ristoro sarà adeguato né parzialmente sostitutivo della ripresa del lavoro, per cui dobbiamo batterci tutti senza esitazioni o equivoci contro il Covid. La necessità di riservare un'attenzione speciale all'economia e al lavoro deve essere collante istituzionale tra Governo e Regioni», afferma Serracchiani, rendendo nota la quota dei ristori, pari a 194,83 milioni, erogata in Fvg a seguito delle misure adottate dal Governo nazionale. In Fvg sono stati erogati oltre 66mila pagamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA