LATISANA Erano pronti a immettere sul mercato 2,14 chilogrammi di marijuana che avrebbero consentito di confezionare oltre 10 mila dosi, per un ipotetico guadagno di 70 mila euro ma sono stati smascherati dai finanzieri del Comando Provinciale di Udine. L'indagine, condotta dalle fiamme gialle della Compagnia di Latisana, ha portato all'arresto di tre persone nonché al sequestro di 5,5 grammi di cocaina e 13.000 euro di denaro contante. L'attenzione dei baschi verdi si è concentrata all'inizio su due persone il 45enne G.P. e il 57 enne S.R. - residenti nel comune della Bassa Friulana e titolari di un locale pubblico operante nel settore della ristorazione. I due dimostravano un tenore di vita eccessivamente elevato rispetto ai redditi formalmente dichiarati, derivanti dalla loro attività commerciale. Di qui gli approfondimenti, condotti sotto la direzione del sostituto procuratore della Repubblica di Udine, Giorgio Milillo, che hanno portato a disvelare un passato, per entrambi, segnato da alcuni precedenti di polizia legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie ad attenti pedinamenti e appostamenti i finanzieri hanno sorpreso i due mentre stavano perfezionando l'acquisto di un ingente quantitativo di marijuana da un uomo 41enne, G.D, proveniente da Milano. L'intervento delle Fiamme Gialle, nell'esatto momento in cui stava avvenendo la cessione dello stupefacente, ha consentito di sorprendere i tre responsabili e trarli contestualmente in arresto, sequestrando la marijuana e il denaro contante, somma destinata al pagamento della transazione illecita. La conseguente perquisizione eseguita all'interno dell'abitazione di S.R. ha condotto all'individuazione e al sequestro della cocaina. Dal successivo esame tossicologico della marijuana rinvenuta dai finanzieri è emerso che la sostanza, opportunamente tagliata, avrebbe consentito di confezionare oltre diecimila dosi, da cui sarebbe potuto derivare un ipotetico guadagno di circa 70 mila euro. Dopo l'arresto, G.P. e S.R. sono stati posti in detenzione domiciliare, con l'applicazione del braccialetto elettronico. In seguito alla decisione di affrontare la loro vicenda giudiziaria con rito abbreviato sono stati condannati dal Tribunale di Udine alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. G.D., ad oggi, risulta ancora indagato, in attesa di definire la sua posizione.

