Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE C'erano 12 persone dentro l'immobile di via Marsala a Udine, sgomberato per motivi sanitari dalla polizia locale del capoluogo friulano, in collaborazione con la Squadra mobile della Questura. L'intervento è scattato attorno alle 7 di ieri, gli agenti con tre pattuglie sono entrati all'interno dell'abitazione - una bifamiliare a due piani che si trova al civico 164 constatando condizioni igieniche pessime, tra sporcizia,...