IL CASO

UDINE Dopo l'accoltellamento di mercoledì pomeriggio in via Roma, la rissa di giovedì in via Vittorio Veneto, in cui sarebbero rimasti coinvolti una decina di giovani che se le sono date di santa ragione. La misura, per il primo cittadino di Udine è colma. Tanto che Pietro Fontanini ha scritto al questore per chiedere che le persone coinvolte nel violento alterco siano identificate e allontanate immediatamente da Udine e che vengano potenziati i controlli. Anche la Lega in Regione prende posizione parlando di «scene da Far West inaccettabili» e chiedendo un intervento del ministro dell'Interno Lamorgese. Ma il Pd udinese parla di scaricabarile da parte dell'amministrazione.

LA LETTERA

Il primo cittadino ha espresso nella lettera al questore Manuela De Bernardin Stadoan la sua «preoccupazione per gli intollerabili episodi che si stanno verificando nella città di Udine e dei quali si rendono puntualmente protagonisti giovani stranieri ospitati dalla nostra comunità. Ultimo in ordine di tempo, la violenta rissa che è scoppiata ieri in via Vittorio Veneto e che ha visto coinvolte decine di questi giovani che hanno danneggiato gli arredi di alcuni esercizi mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti». Fontanini ha chiesto al questore «non solo che le persone coinvolte nella rissa di ieri siano identificate - ci sono vari filmati nei quali i volti sono perfettamente riconoscibili - e allontanate immediatamente da Udine con il foglio di via ma anche una maggiore determinazione nel modo in cui vengono effettuati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine che dovranno essere intensificati verificando innanzitutto il possesso e la regolarità del permesso di soggiorno. Mi domando inoltre perché a Pordenone, città nella quale si verificano fatti analoghi, i responsabili di questi episodi vengano individuati e arrestati mentre a Udine difficilmente le indagini hanno esiti di questo tipo. Fatti come quello di ieri non appartengono alla nostra città e gli udinesi non sono più disposti a sopportare oltre questa situazione», scrive Fontanini.

LA LEGA

Elia Miani, consigliere regionale leghista parla di «scene da Far West: inaccettabili, vergognose e intollerabili. Senza dimenticare i danni a proprietà e attività commerciali altrui che, con tutta probabilità, nessuno mai risarcirà visto che questi sedicenti profughi, spesso e volentieri, si dichiarano nullatenenti e ogni loro bravata viene fatta a spese della nostra comunità. Evidentemente, serve un veloce cambio di passo rispetto alle politiche di porti aperti e confini spalancati - con cui il precedente Governo affrontava la tematica dell'immigrazione. Mi auguro che il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, prenda atto della difficile situazione e agisca per non lasciare le nostre città in ostaggio di loschi figuri che si comportano come se non esistessero leggi e regole».

IL PD

Ma per la consigliera comunale udinese Eleonora Meloni (Pd) Fontanini avrebbe fallito sulla sicurezza: «Chi non è capace di rendere la propria città sicura e accogliente, lancia appelli allarmati alle autorità dello Stato, vede e denuncia solo il disordine portato dagli stranieri. E così scarica colpe. Ognuno di questi episodi conferma il fallimento di Fontanini sulla punta di lancia del suo programma elettorale: la sicurezza. Più grida aiuto e tanto più dichiara che da solo non ce la fa, che Udine ha un sindaco debole e una giunta inesistente. Illuso chi crede che la soluzione siano le armi o la grande riforma della polizia locale marchiata Roberti. Imbarazzanti le allusioni del sindaco a un presunto atteggiamento poco determinato delle forze dell'ordine che operano sul nostro territorio rispetto ad altre situazioni».

