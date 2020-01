Rissa al bar, taglia il rivale e scappa

INTERVENTI

UDINE Molti interventi dei carabinieri in provincia, impegnati a sedare una rissa, che si sarebbe scatenata in seguito ad un alterco finito male. In un supermercato udinese, invece, hanno bloccato un uomo accusato di aver colpito un anziano senza ragione. Ma andiamo con ordine.

LA RISSA

Rissa con ferimento di una persona sabato notte a Cervignano del Friuli, nei pressi di un bar del centro del paese. Secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato un alterco tra cervignanese, già presidente di una squadra di calcio amatori della bassa friulana, il quale si trovava in compagnia di alcuni amici sportivi, e un altro soggetto presente nel locale.

L'EPISODIO

All'improvviso, pare per futili motivi, la lite è degenerata e l'uomo è stato ferito ad un braccio pare da un oggetto contundente, forse una forbice o un coccio di vetro di un bicchiere. L'aggressore quindi si è dato alla fuga. Il ferito è stato soccorso inizialmente dagli amici, sul posto poi sono stati chiamati i carabinieri e i sanitari della croce verde che lo hanno trasferito in ospedale a Udine. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica da parte dei militari dell'arma di Cervignano.

MANZANESE

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Salute di Udine, insieme all'Azienda Sanitaria, hanno eseguito nei giorni scorsi un controllo in un locale del settore ristorazione attivo nella zona del manzanese. Era stata segnalata, infatti, una situazione di carenza d'igiene particolarmente importante. Ritrovati numerosi roditori, escrementi di topo e anche di carcasse di ratti morti. Vista la gravità della situazione, è stata disposta l'immediata chiusura del locale con conseguente blocco della somministrazione di alimenti e bevande. Disposta la multa nei confronti del gestore e l'obbligo di sanificazione dei locali.

LADRI IN AZIONE

Ladri in azione nella notte a Campoformido; dopo avere forzato una porta, i malviventi sono penetrati all'interno di una ditta che opera nel settore delle autodemolizioni, rubando numerose marmitte catalitiche. Ingenti i danni. A Cervignano e Pozzuolo del Friuli invece furti in serie in alcune abitazioni, con i topi d'appartamento che una volta introdottisi negli edifici, hanno rivoltato e messo a soqquadro le stanze; sottratti gioielli, oro, monili e denaro in contanti.

SUPERMERCATO

I Carabinieri dell'aliquota Radiomobile della Compagnia di Udine sono intervenuti in un supermercato di via Monte Grappa dove hanno denunciato a piede libero un uomo di 32 anni di Tavagnacco.

Quest'ultimo, senza alcun motivo apparente, mentre era in coda alle casse, ha colpito un anziano udinese in testa. Il pensionato, 73 anni, è finito in ospedale per le medicazioni del caso.

