UDINE Per le persone in isolamento ma non solo la difficoltà di mettersi in contatto con il dipartimento di Prevenzione e i numeri di riferimento forniti è stato sinora uno dei talloni d'Achille del sistema. Ora la Regione ci riprova, schierando 5 operatori, 2 in più rispetto al precedente numero verde, che saranno chiamati a rispondere ai cittadini su argomenti di carattere amministrativo, dalle quarantene alle certificazioni. «Un nuovo numero unico regionale, l'800909060, che stiamo testando in questi giorni e che sarà pienamente operativo da gennaio, per cercare di migliorare il servizio informativo sul Covid rivolto ai cittadini, rispondendo alle domande di carattere non prettamente sanitario ma a quelle che riguardano i percorsi e le disposizioni relative alla gestione della pandemia. Ad esempio: ho avuto un contatto con una persona positiva cosa devo fare?, oppure posso andare fuori del comune di residenza?», ha spiegato l'assessore Riccardo Riccardi, nell'illustrare il nuovo numero verde che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (ad esclusione dei festivi). I volontari, come ha spiegato la Regione, oltre rispondere sulle ordinanze nazionali e regionali, daranno un primo livello di risposta in ordine ai quesiti di natura sanitaria, mentre per i quesiti di livello superiore la chiamata verrà trasferita al personale sanitario delle tre aziende sanitarie di riferimento. «Bene il coinvolgimento della direzione Salute e dei dipartimenti di Prevenzione nel progetto di un nuovo numero verde regionale. È un passo avanti che valutiamo positivamente e un servizio che abbiamo chiesto fin dall'inizio della pandemia per sgravare il Numero unico per le emergenze 112. Tuttavia, auspicavamo anche alcune risposte sanitarie». Lo sottolinea in una nota il Gruppo consiliare regionale del Movimento 5 Stelle. «Finalmente si è capito che occorre un unico riferimento telefonico per il Covid. Peccato che ci siano voluti dieci mesi», rileva Walter Zalukar (Misto) ricordando la mozione firmata con Honsell e Ussai il 12 marzo che lo chiedeva e che fu «bocciata». «Il numero unico per rispondere alle domande dei cittadini sul Covid è un'ottima idea, peccato non sia stato attivato per tempo già quest'estate quando eravamo secondo alcuni i migliori del mondo. Speriamo ora che la Befana ci porti un numero funzionante, possibilmente anche sabato e domenica, perché il weekend non ferma i bisogni dei cittadini», dice il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli. «Purtroppo i ritardi non riguardano solo le informazioni ma aggiunge Shaurli tutta la partita dei tracciamenti, dei tamponi e quella attualissima dei trasporti scolastici, che si sta definendo solo ora»

Intanto, «il Friuli Venezia Giulia è, assieme a Lombardia, Campania, Trento e Molise, una delle prime cinque regioni italiane nelle quali ha preso via il nuovo Servizio telefonico nazionale per lo sblocco di Immuni. All'interno degli sms inviati ai cittadini per comunicare l'esito del tampone per il Covid-19, in caso di positività, sarà contenuto anche il Codice univoco nazionale (Cun), che dovrà essere comunicato al call center nazionale per consentire il tracciamento dei contatti. A quel punto tutti i soggetti che hanno incontrato la persona positiva nel breve periodo e hanno scaricato Immuni ricevono il messaggio che sono state in contatto con un soggetto contagiato», ha detto Riccardi.

