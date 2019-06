CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISORSEUDINE Sanità, lavoro, attività produttive, agricoltura, infrastrutture, benzina agevolata, scuolabus nuovi: sono alcune delle voci importanti che si divideranno i 155 milioni dell'assestamento di bilancio che la Regione porterà in Consiglio a luglio, come di consueto, e che ieri la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Bilancio Barbara Zilli, ha approvato in via preliminare. Lunedì prossimo la norma sarà sottoposta all'esame del Consiglio delle autonomie, poi tornerà in Giunta per l'approvazione definitiva e quindi...