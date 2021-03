SALUTE

UDINE (cdm) Soddisfatti i sindacati, che hanno visto accolta la loro proposta, soddisfatto l'assessore. In questo clima è stata firmato ieri l'accordo stralcio sull'utilizzo delle Risorse aggiuntive regionali 2021 dell'area del comparto.

«Grazie all'intesa raggiunta, che mette in campo circa 8 milioni di euro, viene data continuità ai progetti legati all'assistenza nelle strutture sanitarie, confermando i contenuti dell'accordo raggiunto ad agosto dello scorso anno in merito ai filoni inerenti complessità assistenziale e continuità dei servizi e personale a disposizione dei corsi di laurea area sanitaria», dice il vicepresidente Riccardo Riccardi. Nelle more dell'accordo definitivo (di là da venire) sulle Rar del comparto sanitario per l'esercizio 2021, infatti, con l'atto firmato ieri (che conferma alcune scelte fatte con l'intesa del 6 agosto scorso approvata con decreto di giunta il 28 agosto 2020) le Aziende e gli enti del servizio sanitario regionale potranno utilizzare le risorse ordinarie della produttività, a stralcio dell'intesa complessiva 2021, per realizzare la copertura delle attività assistenziali messe in campo finora. Un obiettivo condiviso dai sindacati (al tavolo c'erano Orietta Olivo per la Cgil Fp, Massimo Bevilacqua per la Cisl Fp e Luciano Bressan per la Uil Fpl), che si sono detti «soddisfatti della firma in quanto le richieste presentate sono state accolte, in modo da dare continuità al pagamento dell'attività prestata dal personale per le condizioni di complessità lavorativa legate all'assistenza nelle strutture sanitarie», come si legge in una nota unitaria delle tre sigle.

Personalmente, Olivo, parlando per la sola Cgil, spiega che «siamo contenti che sia stata accolta la nostra proposta, mentre la proposta precedente che aveva fatto l'assessorato era per noi irricevibile. E questo perché legava i soldi delle Rar all'indennità prevista dalla Finanziaria, che, però, anche se riconosciuta dal 1. gennaio 2021, sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto perché troverà nella contrattazione nazionale la sua declinazione». Ma in questo modo «sarebbe stata una sorta di cambiale in bianco», a detta di Olivo, perché «è vero che i soldi ci sono in finanziaria, ma ci vuole il contratto e non si sono neanche aperti i tavoli. Sarebbe stato un rischio legarsi a dei soldi che, seppur scritti, non sono stati ancora contrattati», dice la segretaria Cgil Fp. Diverso il punto di vista di Bevilacqua (Cisl), che evidenzia solo il lato positivo dell'intesa raggiunta: «Questo accordo servirà ad assicurare immediatezza di risorse per coprire queste attività del personale in tutte le Aziende. Così, in attesa di raggiungere l'accordo complessivo, le Aziende possono cominciare a pagare. Altrimenti avremmo rischiato che nella paga di marzo i dipendenti non prendessero questi soldi extra, pur avendo lavorato con molto impegno e sotto pressione. L'intesa complessiva la raggiungeremo più avanti. Ora ci interessava mettere in sicurezza tutti i soldi dei lavoratori e tutte le ore fatte. Poi andremo a definire l'accordo definitivo».

Per parte sua l'assessore alla Salute in una nota chiarisce che «in attesa di trattare e definire complessivamente l'accordo sulle Rar per il personale del comparto del Servizio sanitario regionale per il 2021 sono state confermate le scelte adottate la scorsa estate - ha spiegato Riccardi -. Ci troviamo in un momento molto complesso a causa dell'aumento dei contagi da covid-19, quindi la chiusura di questo accordo consente di mettere a disposizione delle aziende sanitarie regionali risorse che, una volta chiusi anche i relativi accordi aziendali, garantiranno la prosecuzione dei progetti avviati».

