L'europarlamentare di Fdi Sergio Berlato interviene sull'autorizzazione concessa all'associazione Centro Misericordia e Solidarietà di realizzare un luogo di culto nell'immobile di via Marano Lagunare a Udine, definito dal sindaco Pietro Fontanini semplice centro culturale. «Premesso che non è in discussione la libertà di culto - sostiene Berlato - ritengo che sia dovere di ogni amministratore pubblico contemperare le diverse esigenze, religiose, culturali, politiche, sociali, considerando il contesto urbanistico e sociale in cui queste scelte vengono calate. Autorizzare un luogo di culto come quello di via Marano Lagunare, significa alterare pesantemente l'equilibrio urbanistico e sociale del quartiere. Tutta la zona, territorialmente compresa nel quartiere di Udine sud, verrebbe a saldarsi con Borgo Stazione. L'effetto casbah finirebbe per assumere un carattere definitivo. Una scelta del genere non è un fatto tecnico ma eminentemente politico. Il contesto residenziale dove sorgerà la moschea, seppur senza minareto e spero che l'associazione non lo riproponga, renderà conflittuale il rapporto tra la popolazione italiana residente e la comunità dei fedeli islamici - chiosa Berlato - vorrei anche sapere se l'associazione islamica ha o meno ricevuto fondi dalla Qatar Charity, strumento operativo del fondo sovrano del Qatar principale finanziatore di moschee in Europa. Ma la medesima trasparenza è un atto dovuto anche se eventuali contributi finanziari fossero arrivati da altri Stati, tipo Marocco, Arabia Saudita o Turchia».

