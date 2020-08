CRIMINALITÀ

UDINE Nasce in regione un Osservatorio Civico contro le illegalità del Fvg, un'associazione di volontariato creata su iniziativa di una decina di friulani sulla falsariga dell'omonimo gruppo veneto e del Centro documentazione e di inchiesta della criminalità del Veneto, con i quali sono già stati avviati rapporti di collaborazione e scambio di informazioni. Alla base della decisione di istituire l'osservatorio, che è stato presentato ieri a Udine, l'idea che la nostra regione non sia, ormai da decenni, un'isola felice.

I RISCHI

«Basta ricordare ha spiegato il referente Marino Visintini -, che il magistrato Nicola Gratteri, ospite lo scorso 17 maggio 2019 nell'evento Vicino e Lontano nel suo intervento nella Chiesa di San Francesco aveva dichiarato che ci sono 25 famiglie di ndrangheta insediate/operanti in Friuli Venezia Giulia». I principali scopi dell'osservatorio sono quindi raccogliere segnalazioni, documentazioni e richieste di aiuto trasmettendoli agli uffici dello Stato le informazioni; valorizzare tutti i soggetti impegnati in attività di lotta alle corruzioni e ai fenomeni mafiosi, in un'ottica di prevenzione; e realizzare progetti e collaborazioni per attività volte alla sensibilizzazione e all'educazione alla legalità. Visintini, storica anima di Legambiente, ricorda i tanti anni di battaglie «rivolte contro un'illegalità diffusa e le emergenze tutt'ora presenti in provincia di Udine; dopo aver denunciato negli anni 90 la lobby delle discariche e gli intrecci tra mondo politico, economico ed amministrativo dei vari enti nel settore ambientale, dopo aver presentato la mappa di alcuni disastri ambientali, c'è bisogno di alzare l'attenzione con più vigore spiega -. Ci sono reti idriche di acquedotto ancora realizzate in cemento amianto con parecchie decine di chilometri, cosa vietata dalle normative europee e italiane da decenni; negli ultimi anni, abbiamo sollevato anche le problematiche relative al malfunzionamento degli impianti di depurazione e desta rabbia che dopo i vari esposti presentati, ancora l'autorità giudiziaria non sia pervenuta. Tutte queste emergenze ambientali si trascinano da decenni favorite dalla carenza di strutture di controllo con personale e attrezzature adeguate considerata la diffusa illegalità ambientale. Precise responsabilità sono da individuare in coloro che hanno gestito e fatto parte dell'ente Provincia negli ultimi 30/35 anni, nei responsabili/amministratori dei comuni interessati e nel ritardo della Regione nell'affrontare numerose emergenze ambientali locali. Queste situazioni sono state favorite anche dal depotenziamento delle strutture di controllo ambientale, come il Corpo di vigilanza ambientale dell'ex ente intermedio e la riduzione del personale del Nucleo Operativo dei Carabinieri e dei Berretti Verdi della Guardia di Finanza. Decenni di rischi ambientali e di salute pubblica che hanno visto la latitanza dei paladini dell'ambiente, i cosiddetti Verdi».

