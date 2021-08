Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OPEREAQUILEIA Oltre 6 milioni per opere di mitigazione del rischio idraulico nella Bassa friulana. Prevede un corposo programma di interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel comune di Aquileia l'accordo stipulato, in un protocollo d'intesa firmato a Udine in questi giorni, dal Consorzio di Bonifica pianura friulana, Cafc Spa e Comune di Aquileia. Oltre 6 milioni di euro le risorse - ripartite fra il Consorzio e il Cafc - messe in...