Rilasciare tutti gli immigrati del Cpr di Gradisca d'Isonzo. È quanto chiede la Rete Dasi Fvg (che coordina chi si occupa di Diritti, acoglienza e solidarietà internazionale) dopo che una persona appena arrivata nel Centro è risultata positiva al Covid-19: Le altre numerose persone recluse non hanno la possibilità di essere messe in isolamento si legge in una nota -. A quando la prossima?. A spiegare le motivazioni della richiesta è Gianfranco Schiavone (vicepresidente nazionale di Asgi): «Ci sono ragioni etiche e giuridiche. La prima è la tutela della vita dei trattenuti, di chi gestisce il centro e degli operatori di pubblica sicurezza. La seconda è che il trattenimento amministrativo è finalizzato all'espulsione e in questo momento nessuno può essere rinviato al proprio Paese, proprio a causa del contagio». Da qui, la richiesta di rilascio, almeno sospendendo l'operatività del Cpr che non ha possibilità di isolamento né strutture sanitarie adeguate, oltre a trovarsi in situazione già critica e di sovraffollamento. Tra le richieste della Rete Dasi, avanzate da don Pierluigi Di Piazza, c'è quella di riorganizzare il sistema secondo il modello dell'accoglienza diffusa; di consentire l'accesso al Sipriomi anche per coloro che ne sono stati esclusi dal decreto sicurezza e che le persone senza fissa dimora o che vivono negli insediamenti informali rurali siano accolte in strutture adeguate. E sul tema interviene anche il consigliere regionale Furio Honsell (Open Fvg) che ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale: «Questo - dice - è il momento in cui ci si deve impegnare per tutelare la salute di tutti i cittadini. E per farlo è assolutamente necessario impegnarsi affinché le persone più fragili abbiano tutti gli aiuti previsti dal decreto, come un ricovero in cui poter trascorrere la quarantena».

