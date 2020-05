TRASPORTI

UDINE Parte da domani la fase 2 anche per bus e corriere. E i sindacati degli autisti della Saf sono sul piede di guerra. Al centro delle polemiche il nodo legato all'eventuale uso della porta anteriore delle corriere extraurbane, ma anche il rebus su chi dovrà far rispettare la capienza massima.

I SINDACATI

«La Saf doveva convocarci per la fase 2 subito dopo il confronto con la Regione, ma non l'ha fatto. Abbiamo chiesto noi una riunione urgente - spiega Giuliano Cautero (Filt Cgil) - del comitato emergenza covid-19 e ce l'hanno data il 4. Nell'allegato al decreto si legge che bisogna salire da una porta e scendere da un'altra (si parla di consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale ndr). I bus urbani hanno tre porte e non c'è problema. Ma dove ci sono solo due porte, come sulle corriere extraurbane, secondo noi quella anteriore va tenuta chiusa come accade oggi, perché altrimenti chi sale, già all'ultimo scalino è a 70 centimetri dalla bocca dell'autista, che non ha separatori di plexiglass, con il rischio di contagi. Se uno ti urla in faccia, che tutele hai? L'azienda è stata aleatoria, ha detto che attende indicazioni dalla Regione». Da qui la mobilitazione. «Per noi - gli fa eco il collega Pierpaolo Saccavini (Faisa Cisal) - è un problema. Significherebbe far passare i passeggeri a meno di mezzo metro dall'autista. Eravamo pronti a invitare i nostri iscritti a non prendere servizio qualora questo dovesse accadere: se un dipendente prende atto che non ci sono le misure di sicurezza avvisa il controllore e si rifiuta di mettere l'azienda a rischio». La nota era già pronta, spiega. Poi, però, è arrivata la convocazione del vertice, da cui si aspetta una mediazione. La Saf non si sbilancia in attesa del confronto. L'assessore Graziano Pizzimenti spiega «che stiamo vedendo come risolvere questo problema. L'ordinanza è in fase di preparazione».

LA CONTA

L'altro nodo è quello della conta. Perché a bordo, per rispettare le distanze imposte, come spiega Saf, fra posti seduti e in piedi (indicati con appositi adesivi con i piedini), «sui bus urbani la capienza sarà di una quindicina di persone al posto di 98, come sugli extraurbani omologati per 53 posti. Per i bipiano, invece, da circa 90 posti potranno salire una ventina di persone». E, si chiedono i sindacalisti, «chi controlla quanti passeggeri ci sono? Se ce ne devono stare 15, chi fa scendere il sedicesimo?». Anche Pizzimenti se l'è chiesto e, con i colleghi lo ha chiesto alla ministra: «Ci è stato detto di valutare l'opportunità di usare la Protezione civile. Ma cosa facciamo: li mettiamo ad ogni fermata? Non ha concesso niente in deroga alle Regioni», dice Pizzimenti, di norma non uso a schermaglie polemiche con Roma. Non basta. «Adesso i primi posti davanti non si usano e sono segnati da una fettuccina. Abbiamo chiesto che dividano l'autista dai passeggeri con un nylon trasparente», dice Cautero. Tutti temi che saranno al centro del confronto con Saf. L'azienda intanto si sta attrezzando: «Stiamo contrassegnando i sedili che non si possono usare con pannelli o adesivi. Sulle principali direttrici extraurbane saranno attivi 36 bipiano. I primi giorni serviranno a monitorare l'afflusso. Se fosse necessario, attiveremo delle macchine aggiuntive. I controllori non saliranno a bordo, ma faranno i controlli a terra». Il servizio, che era stato ridimensionato meno di quello ferroviario, procederà al 68% rispetto all'era pre-covid. Pizzimenti spiega che ci sarà la proroga per «gli affidamenti fino al 10 giugno, in considerazione della situazione in atto, data in cui avverrà il subentro da parte del nuovo gestore».

Camilla De Mori

