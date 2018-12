Rischio cardiovascolare, istruzioni per l'uso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEPORDENONE «Per prima in Italia la Regione avrà la più estesa rilevazione sullo stato del cuore dei suoi abitanti tra i 45 e i 60 anni, quelli a maggiore rischio cardiovascolare». È il commento dell'assessore alla salute Riccardo Riccardi a conclusione dei tre anni di lavoro del Progetto pilota per l'identificazione precoce dei soggetti a rischio cardiovascolare aumentato. «Nel corso del 2019 sarà possibile per ogni medico di medicina generale l'attivazione gratuita del software regionale per il calcolo del rischio...