Un nuovo caso di contagi all'interno di una struttura di accoglienza, quello della Cavarzerani. Il problema c'è, ma i centri di accoglienza del Friuli Venezia Giulia hanno snobbato un'indagine del ministero della Salute su questo argomento. Anziché partire dall'inizio del documento, è più chiaro riportarne la conclusione per capire l'importanza dell'indagine stessa. La conclusione dice questo: «Questo documento assume una grande rilevanza come riferimento per la sanità pubblica, anche in considerazione del fatto che, a nostra conoscenza, non vi sono indagini analoghe che siano state condotte su base nazionale, riferite a migranti giunti da poco tempo e ospitati all'interno di setting organizzati nel corso dell'epidemia di Covid-19». Si tratta di un'indagine condotta, in un periodo che va dall'11 maggio 2020 al 12 giugno 2020, nelle strutture del sistema di accoglienza per migranti, a cura di Ministero della Salute, condotta dall'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Scarsa, la più scarsa d'Italia, l'adesione delle realtà della regione, sotto il 50%. Su un totale di 299 strutture, infatti, hanno risposto solo 149, mentre le altre regioni, soprattutto al Nord, hanno toccato punte di adesione dell'80%. Eppure, come scrive nel documento il sottosegretario al ministero, Sandra Zampa, «la tutela della salute dei migranti e le tematiche sanitarie associate alle migrazioni riguardano l'intera comunità. Poter disporre di un quadro completo sullo stato di salute della popolazione consente di garantire alle persone migranti, come a tutti noi, le stesse misure di contrasto al coronavirus. L'emergenza Covid ci ha mostrato fino a che punto la salute di tutti dipenda dalla salute di ciascuna persona». L'indagine rappresenta un momento conoscitivo importante sul sistema di accoglienza durante la pandemia, tanto che il ministero dell'Interno ha promosso la partecipazione degli enti gestori e degli enti locali, ma con una risposta molto tiepida dal Fvg dove, nel periodo trattato, erano accolti 1.967 migranti, con una media di 13,2 ospiti per struttura, lievemente superiore alla media nazionale di 11,8. In regione, in quell'arco di tempo, sono risultate 6 le strutture con almeno un caso sospetto, solo lo 0,6% sul totale degli ospiti e questa risulta essere una delle concentrazioni più basse d'Italia, ma questo numero potrebbe non essere attendibile in virtù della scarsa risposta all'indagine. Un dato, però, emerge chiaramente e riguarda l'indice di saturazione calcolato per ogni struttura, ovvero il rapporto tra il numero degli ospiti e la capienza totale che misura, seppur in modo approssimativo, l'affollamento di ciascuna struttura. Ne emerge, anche in Fvg, che la saturazione era più elevata tra le strutture con almeno un caso sospetto (97,5% in Fvg). «L'indagine spiega la ricerca - fornisce l'opportunità di testare la tenuta in termini di sanità pubblica del sistema di accoglienza dei migranti, in un periodo pandemico con curva di contagio esponenziale e con misure di forte restrizione della mobilità degli individui. Tuttavia, l'indagine medesima evidenzia alcune aree di criticità in cui può essere attivata un'azione di miglioramento della risposta organizzativa. Lo suggerisce, ad esempio, l'osservazione che l'isolamento di soggetti positivi al tampone, disposto dal Dipartimento di prevenzione, si sia verificato presso la struttura in un quarto dei casi e che, di questi, solo il 54% sia stato eseguito in una stanza singola con servizi esclusivi».

