Riparte Bicibus sulla rotta Udine-Grado

IL SERVIZIOUDINE Riparte la stagione di Bicibus, il servizio estivo per gli amanti delle due ruote attivo da aprile a settembre sulla linea Udine-Grado. Come fa sapere Saf, già da ieri, i passeggeri con bici al seguito possono viaggiare lungo la tratta che collega Udine, Palmanova, Aquileia e Grado utilizzando il bus di linea Saf con il nuovo carrello portabici (capienza massima 45 bici abbinate al passeggero, 25 in più rispetto allo scorso anno).Organizzato in collaborazione con Ferrovie Udine Cividale e PromoTurismo Fvg, il servizio è...