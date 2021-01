I NUMERI

UDINE La provincia di Udine nel 2020 non solo ha condiviso con il resto dell'Italia le criticità legate alla pandemia da Covid, ma ha dovuto affrontare, dopo alcuni anni in cui il fenomeno era stato riportato a livelli molto bassi, l'inizio di una nuova ondata di ingressi di migranti provenienti dalla rotta balcanica, questa volta non più dalla fascia confinaria italo-austriaca, ma da quella slovena. Nel 2020, con un'accelerazione a partire dal mese di luglio, sono stati rintracciati complessivamente da tutte le Forze di Polizia 2.594 migranti, dei quali 438 minori, di nazionalità pakistana, afghana, bengalese, indiana, quasi tutti richiedenti asilo. Tre sono state le operazioni della Polizia che hanno portato all'individuazione in itinere dei convogli e all'arresto dei trafficanti di uomini, complessivamente 4 persone. La ripresa del flusso è stata complicata dalla concomitanza dell'emergenza Covid, che ha imposto l'organizzazione di modalità di approccio e di servizi aggiuntivi di controllo delle aree destinate ad ospitare gli stranieri risultati positivi e dichiarate zona rossa con ordinanze sindacali. E' stato un lavoro corale, cui hanno partecipato non solo tutte la componenti della Polizia di Stato: Questura, Commissariati di Tolmezzo e Cividale (quest'ultimo impegnato in prima fila in quanto ufficio con competenze di polizia di frontiera direttamente interessato da questo flusso), Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera, ma anche in maniera rilevante, Carabinieri, Guardia di Finanza e le Polizie locali, tutti sotto l'alta direzione della Prefettura di Udine. Determinante è stato l'apporto di Reparti esterni in provincia, come i Reparti prevenzione Crimine di Padova, Milano, Genova, Bologna, di operatori della Polizia di Frontiera, Reparto Mobile di Padova e Bologna e il Battaglione Carabinieri di Mestre e Gorizia, che a lungo hanno collaborato al dispositivo di vigilanza della zona rossa istituita alla ex caserma Cavarzerani. Significativo anche l'ausilio logistico fornito dalla Protezione Civile regionale. Ultimo ma non meno decisivo l'apporto dei contingenti di Strade Sicure dell'Esercito Italiano. Gli stranieri regolarmente presenti sono 25.783 (diminuiti di oltre 2.000 rispetto al 2019). Ulteriormente diminuite, nonostante l'ondata di arrivi, le richieste di asilo, scese a 520 dalle 1-050 del 2018. Il dato è dovuto al massiccio trasferimento dei nuovi arrivati in altre province. Sul fronte delle espulsioni: 439 decreti prefettizi di espulsione; 9 accompagnamenti alla frontiera o a un CPR; 6 decreti di allontanamento di comunitari.

