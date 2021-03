Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PESCAUDINE Buone notizie per i circa 400 pescatori del Friuli Venezia Giulia: è stata, infatti, rinnovata, anche per il 2021, la polizza nazionale che prevede indennità giornaliere in caso di ricovero ospedaliero o isolamento domiciliare, causato dal Covid-19. A darne notizia è la Fai Cisl regionale, che spiega come l'obbiettivo sia quello di continuare, così come previsto dal CCNL, ad aiutare economicamente gli iscritti all'Ente...