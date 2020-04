BILANCIO

UDINE Arriverà oggi in Consiglio regionale per l'approvazione il disegno di legge che ieri la Giunta ha approvato in via definitiva e che rimpingua con 20 milioni il Fondo di riserva per le spese impreviste. Obiettivo: garantire copertura alle eventuali necessità della Protezione civile in questa fase emergenziale. Ieri l'assessore alle Finanze Barbara Zilli ha elencato le voci di Bilancio dalle quali si è attinto le risorse da trasferire al Fondo, un'operazione attuata con l'impegno a ripristinare i capitoli di spesa «nel momento in cui ci sarà possibile utilizzare l'avanzo di Bilancio in sede di assestamento», ha affermato Zilli. La prospettiva temporale, quindi, è quella di luglio. Nel dettaglio, i 20 milioni si sono recuperati prelevando su interventi di riordino delle partecipate (9,6 milioni), il fondo riguardante i programmi di investimento e i provvedimenti legislativi in tema di cooperazione. Altri 660 mila euro proverranno dai capitoli del patrimonio e demanio nonché da fondi per spese utenze e spese postali; 4 milioni deriveranno da rinvio di concorsi pubblici e relativi oneri; 1 milione dalla Cultura per conferimenti finanziari; quasi 500 mila euro da misure ambientali (plastic free); 2.8 milioni da infrastrutture ed infine 538 mila euro da agricoltura e foreste. La Giunta ha approvato anche alcuni emendamenti alla norma che saranno portati in aula oggi. È procrastinato il versamento di alcuni tributi in scadenza al 31 luglio al 30 settembre. Un termine che potrà essere prorogato nel caso in cui persista la condizione di necessità determinata dall'evolversi dell'emergenza.

Sono inoltre sospesi i termini per gli adempimenti relativi all'imposta regionale sulla formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, posticipando il versamento al 31 luglio. Differiti inoltre i termini, attualmente fissati dal 15 giugno al 31 agosto 2020 per la presentazione delle domande di contributo per l'installazione delle centraline a biomasse e al potenziamento di quelle esistenti. Nel disegno di legge che sarà all'attenzione dell'Aula oggi sono fissate anche le modalità di riparto del Fondo per i corregionali all'estero e i rimpatriati, dotato di 1,418 milioni e 800 euro.

La Regione, con l'assessore Zilli, ieri ha ribadito al Governo «di ritenere fondamentale anticipare la quota parte delle risorse della futura programmazione Ue 2021/2027». Se così non fosse, ha affermato l'assessore durante l'incontro con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, «finirebbero per essere penalizzate da un punto di vista economico proprio quelle regioni virtuose che, come il Friuli Venezia Giulia, hanno già impegnato la gran parte delle partite dei fondi Ue 2014-2020, nel pieno rispetto delle tempistiche richieste dall'Unione europea». La riprogrammazione dei fondi comunitari del settennato che si va concludendo per la Regione si ridurrebbe a un recupero di soli 6 milioni da investire nell'emergenza, proprio per la virtuosità dell'impegno delle risorse comunitarie dispiegata in questi anni. «Fortunatamente il Governo si è detto disponibile ad accogliere approfondimenti bilaterali da parte degli uffici ministeriali e delle Regioni su fondi riprogrammabili», ha affermato Zilli, che ieri ha anche annunciato la decisione della Regione «interagire direttamente con la Commissione europea, notificando il regime quadro unico regionale a copertura di tutte le misure di aiuto che intende adottare all'interno del Temporary framework, per fare fronte alla crisi».

Ieri intanto l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha incontrato i referenti delle biblioteche, per capire come impostare l'attività in prospettiva rispetto alla fase 2, coincidente con la loro riapertura il 18 maggio. Fra i temi affrontati, il vademecum, per gestire la riapertura, le indicazioni sulla quarantena dei libri dati in prestito al momento della restituzione e la gestione dei servizi all'utenza.

