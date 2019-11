Rimpasto, botta e risposta fra Fontanini e Salmè

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAUDINE Il rimpasto di giunta si porta dietro, come prevedibile, alcuni strascichi polemici, in particolare tra Stefano Salmè (che ha perso la rappresentante in giunta, sua moglie Daniela Perissutti) e il sindaco. Ieri, il primo aveva accusato Pietro Fontanini di aver tradito il patto con le destre, oggi il primo cittadino risponde: Salmè dice che non ho avuto il coraggio di comunicargli la revoca della Perissutti. Questo non è vero. Quindici giorni fa, mi ha telefonato e in quell'occasione mi aveva chiesto di allargare la giunta a 11...