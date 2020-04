(al) Oggi la Giunta regionale approverà un disegno di legge che consentirà di virare 11 milioni, già destinati ai Comuni ma per altre finalità, agli enti locali che «necessitano di liquidità per fronteggiare la progressiva diminuzione di entrate nei loro bilanci, a seguito della grave e imprevista crisi economica legata al Covid-19». Lo ha anticipato ieri l'assessore regionale alle Autonomie, Pierpaolo Roberti, evidenziando che si tratta di fondi destinati a investimenti comunali non ancora attuati, ma che «i Comuni ancora interessati potranno attuare una volta oltrepassata l'emergenza». In contemporanea ieri il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha messo il faro su un'altra emergenza, quella che stanno vivendo le scuole paritarie, sia per quanto riguarda l'abbattimento delle rette, sia per l'organizzazione della didattica a distanza. «Sono realtà cui va garantito futuro», ha affermato. In Parlamento, ha ricordato, la Lega «ha presentato un importante disegno di legge per aiutare le scuole paritarie, prevedendo l'istituzione di un fondo da 100 milioni e la destinazione di una quota del 10 per mille al loro finanziamento».

