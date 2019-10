Rimborso anche per l'olio «Già mille firme raccolte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTAUDINE La battaglia per inserire anche l'olio di cannabis fra i farmaci rimborsati dal sistema sanitario sta procedendo a colpi di firme. Come spiega Simona Liguori (Cittadini), che ha presentato in consiglio regionale una mozione ad hoc «siamo quasi a mille sottoscrizioni raccolte. La mozione non è stata ancora discussa nell'assemblea regionale, perché i comitati che stanno procedendo alla raccolta delle firme mi hanno chiesto di aspettare fino a fine anno. A gennaio porterò con me anche Massimo Tamburlini». Dopo la legge...