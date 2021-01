Rimane «stabile e sufficientemente sotto controllo» la situazione degli accessi al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, secondo quanto testimoniato dal direttore Mario Calci. «Siamo gestendo una media di 120 pazienti al giorno, un quarto di questi visti nell'area Covid, ai quali segue poi per un terzo il successivo ricovero, mediamente 15 al giorno. Si tratta di un grosso lavoro sia per la valutazione e per la collocazione, perché tutti i reparti sono saturi; lo scorso weekend c'è stato un ulteriore picco ma siamo riusciti a gestirlo, non abbiamo certezze per l'avvenire perché l'epidemia non sta mollando la presa e un suo ulteriore peggioramento potrebbe metterci in difficoltà; nella nostra azienda si sta già lavorando per aumentare i posti in Medicina, resta il fatto che parallelamente dobbiamo garantire anche gli accessi e i ricoveri per le altre patologie». Sul fronte del personale una leggera boccata d'ossigeno l'ha garantita la mezza dozzina di nuove assunzioni: «Ci hanno dato un po' di respiro conferma Calci anche se lo sappiamo che appena arrivano in organico per loro occorre un periodo di formazione sul campo». Fondamentale anche l'avvio delle vaccinazioni: «Speriamo di ottenere grazie alla campagna vaccinale maggiore stabilità anche se non sottovalutiamo lo stress fisico e psichico dei nostri operatori che stanno tenendo questi ritmi elevati da mesi; importante infine nell'ottica della riduzione del rischio di contagio tra il personale medico e infermieristico del pronto soccorso la dotazione di una apparecchiatura per i test antigenici rapidi che ci permette di identificare rapidamente i pazienti positivi limitando al minimo la contaminazione».

