Rimane pressoché costante giorno dopo giorno il bilancio delle denunce per violazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri relativo agli spostamenti in provincia. Tra domenica e lunedì i Carabinieri delle varie stazioni hanno sorpreso a transitare in strada senza adeguate giustificazioni 14 persone, tra Udine, Tricesimo, Codroipo, Mereto di Tomba, Pasian di Prato, Rivignano e Talmassons, tutti con scuse tra le più disparate.

Le persone controllate, infatti, non erano in giro né per far rifornimento di generi di prima necessità, né per esigenze lavorative o sanitarie, come previsto dal Dpcm dell'11 marzo 2020, contenente le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19. Delle quattordici persone fermate, inoltre, un afghano e un iraniano sono stati anche sanzionati in quanto colti in evidente stato di ubriachezza al momento del controllo da parte dei carabinieri.

Secondo i dati raccolti dalla Prefettura, sommando i numeri delle varie forze dell'ordine, tra Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, nel fine settimana sono state denunciate complessivamente 60 persone: nella giornata di sabato sono state 1.135 le persone fermate, con 22 denunce per la violazione del decreto e una denunciata anche per aver dichiarato il falso agli agenti che l'avevano fermata. Domenica, a fronte di un numero leggermente minore di controlli (1.041) sono quasi raddoppiate le denunce, 38 in tutto.

Attenzione anche alle truffe, che non temono certo il contagio da Coronavirus e non si placano nemmeno di questi tempi. Il Cafc precisa che nessun tecnico incaricato entra nelle case e per il momento sono state sospese le letture e le manutenzioni. Chi invia mail o citofona spacciandosi per un tecnico Cafc è un truffatore, sottolinea l'azienda. L'appello è quello di non aprire la porta, di non rispondere e chiamare le Forze dell'Ordine.

