Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RIGENERAZIONE URBANAUDINE Palazzo D'Aronco punta al recupero dell'ex Frigo grazie ad un bando nazionale. La giunta, infatti, ha ripreso in mano e attualizzato il progetto del 2012 che prevedeva la sistemazione della struttura situata all'inizio di via Sabbadini, per presentarlo a Roma nell'ambito del piano di Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di...