LA STAGIONE

TARVISIO Una stagione dalle due facce, con i fine settimana da tutto esaurito e il resto dei giorni con pochi turisti. È lo spaccato che emerge in questa prima fase estiva per quanto riguarda i rifugi dell'arco alpino del tarvisiano dove, complice anche il tempo spesso guastato dalla pioggia, si sta vivendo un periodo interlocutorio.

ZACCHI

«Noi, quando il tempo è bello, riusciamo a lavorare bene» racconta Rosa Puntel che, con Gianni Matiz, gestisce il rifugio Zacchi sopra Fusine. «Abbiamo però notato l'assenza degli austriaci che solitamente venivano e che fino ad ora sono stati pochissimi. Qualcosa in più, invece, per quanto riguarda i tedeschi». A farla da padrona, come era preannunciato, sono gli italiani che, in molti casi, hanno scoperto la montagna: «Sì, ce ne sono tantissimi e non solo friulani». Sullo Zacchi le norme Covid si rispettano alla lettera con i tavoli sanificati a ogni uso e con le cameriere che accompagnano gli ospiti. «Di certo non sarà una stagione come le altre, ma per ora non possiamo lamentarci troppo. Anche i pernottamenti funzionano. Noi abbiamo due stanze, una da sei e una da otto, dove ospitiamo le famiglie».

GILBERTI

Partita discretamente bene anche la stagione del Gilberti che ha riaperto il 20 giugno «anche se l'impianto è attivo dall'11 luglio» spiega Irene Pittino che da undici anni, con Fabio Tschurwald, gestisce il rifugio sopra Sella Nevea. «Fare un bilancio è presto - racconta - ma quest'ultimo fine settimana è andata bene, in linea con gli anni scorsi. Durante la settimana, invece, forse anche a causa del maltempo è stata fiacchissima». Anche sul Gilberti, dove le regole sono rispettate senza grossi problemi, si sente la mancanza dei turisti stranieri: «Non sono ancora arrivati. Abbiamo tanti italiani, che spesso non erano mai stati qui e quindi ne hanno approfittato per scoprire una nuova zona». Difficile fare previsioni sul futuro «anche se, sentendo i colleghi che hanno rifugi più facilmente accessibili di questo e che mi dicono ci sia abbastanza movimento, siamo fiduciosi e pensiamo positivo».

GORTANI

Le speranze ci sono, ma la sensazione è che la crisi comunque ci sia. Questo ciò che avvertono al Gortani, come racconta Angela Virgallito: «Noi stiamo lavorando e quindi non possiamo lamentarci, però si percepisce che sarà una stagione strana sia a causa del meteo che non sta aiutando, sia perché c'è la sensazione che tutti siano molto più nervosi. Se è vero che la gente c'è, mancano però i soldi. Mangiano un piatto o un dolce in due, oppure si portano i panini da casa». Anche qui il trend è lo stesso: boom nel fine settimana e poco movimento durante gli altri giorni. «Il weekend c'è la folla perché tutti dicono di andare in montagna che è zona sicura, ma questo congestiona la zona. A questo va aggiunto che spesso si tratta di persone che non sono mai state in montagna e quindi non sono abituate ai ritmi mal digerendo i tempi dilatati di un rifugio». Un'altra difficoltà riscontrata da Angela è il rispetto delle regole con diversi ospiti che sono indisciplinati. «Purtroppo dobbiamo dire di no a tante persone perché, per rispettare le normative, non abbiamo gli spazi per tutti. Qualcuno non lo capisce e si arrabbia». Proprio ieri sulla pagina Facebook del rifugio è comparso un appello alla comprensione: «Vi chiediamo di collaborare. Cercate di capire che a noi dispiace più che ai clienti dover a volte negare l'accoglienza richiesta».

KIT ANTICOVID

Intanto, in tutti i rifugi del CAI, sta arrivando il kit antiCovid, realizzato per rendere più sicure la gestione e la frequentazione delle strutture. «Il kit rappresenta un aiuto concreto con cui il CAI intende dimostrare vicinanza e sostegno alle tante necessità dei rifugisti, preziosi custodi delle nostre strutture alpine» ha spiegato Silverio Giurgevich, presidente CAI FVG. All'interno non è stato solo inserito l'innovativo generatore di ozono Ozonex Defender 10 che, attraverso una facile procedura, servirà a sanificare gli ambienti anche in funzione dei metri cubi del locale, ma anche un termometro necessario per misurare la febbre del personale e degli ospiti, un saturimetro per verificare la concentrazione di ossigeno nel sangue, diverse mascherine con filtri intercambiabili e una serie di cartelli su cui sono riportate le regole per sicuro utilizzo delle strutture.

L'ESERCITO

A breve saranno anche previsti alcuni interventi di sanificazione straordinaria dei rifugi che saranno eseguiti dalle truppe alpine dell'Esercito in collaborazione con il CAI. Tra le prime strutture a essere interessate dalla disinfezione è stato il rifugio Nordio-Deffar, dove è intervenuto il personale del 3° reggimento artiglieria terrestre da montagna di stanza a Remanzacco.

Tiziano Gualtieri

