LA VICENDA

UDINE Impianti sciistici chiusi. Polemica risolta. Ma, forse, il vero problema, almeno domenica 8 marzo, non sono stati tanti gli impianti di risalita, quanto i punti di ristoro dove gli sciatori si sono riversati in massa all'ora di pranzo. Baite, ristoranti e trattorie erano completamente pieni.

È vero che il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri è piovuto all'improvviso ed è altrettanto vero che la ristorazione in montagna vive in questa stagione. Forse, a partire dal prossimo fine settimana, l'assenza degli amanti dello sci farà ridimensionare anche gli accessi ai punti di ristoro. Eppure ancora un problema permane. Chi ama la montagna ma non scia, si cimenta sui sentieri che portano ai rifugi. Domenica scorsa, il sentiero sopra i laghi di Fusine che porta al rifugio Zacchi è stato letteralmente preso d'assalto. Già alle 9.30 del mattino il parcheggio aveva fatto il pienone. Mai visto tanta gente come oggi ha commentato un ragazzo che con il suo furgoncino si piazza vicino al lago per vendere formaggi di malga . Ci dicono di stare a casa e mantenere le distanze, ma pare che oggi siano tutti qui. Tutti in cerca di una giornata all'aria aperta, una domenica baciata dal sole e dalla recente nevicata. Una domenica, insomma, dove lasciare a casa pensieri e timori da Coronavirus per godersi la bella montagna friulana, tant'è che a una certa ora, la polizia locale è dovuta intervenire per transennare la via d'accesso ai laghi. Troppa gente. Incontrarsi lungo il sentiero non crea problemi, si sta all'aria aperta e si mantiene un minimo di distanza mentre si cammina. Ma, una volta giunti al rifugio, tutto cambia. I tavoli all'aperto pieni di persone e l'interno impraticabile, full si dice in inglese, nemmeno lo spazio per muoversi. A non temere un simile ammassamento non erano solo gli italiani, ma anche tanti sloveni e austriaci. A guardare il lato positivo, vuol dire che la montagna friulana non fa paura, quel tratto vicino al confine non fa temere agli stranieri di essere contagiati e del Covid-19 si sentiva parlare ben poco. Un bambino che chiedeva alla madre ma com'è fatto il Coronavirus?, piuttosto che una tavolata di amici con un commento unanime: Altro che quarantena, qui si sta bene. Una giornata, insomma, all'insegna della leggerezza, lasciando a casa però, non solo i timori, ma anche il buon senso, quel senso di responsabilità individuale a cui tutte le istituzioni e a tutti i livelli stanno facendo appello. Con gli impianti di risalita chiusi a partire ad domani, è verosimile pensare che i rifugi rimangano l'unica alternativa per trascorrere una giornata sui monti. Piccole realtà che poco più di un anno fa hanno già fatto i conti con la tempesta Vaia e poi con costi di gestione che hanno costretto più di un rifugio a chiudere. Punti di ritrovo e di ristori in cima ai monti che fanno il pieno solo pochi mesi l'anno, ma che ora potrebbe subire anche la tempesta Covid-19, almeno se si deciderà di regolamentare gli accessi e le distanze anche in questi luoghi che sono, però, talmente piccoli da non poter reggere il rispetto di questo provvedimento e, soprattutto, la conseguente perdita economica che ne deriverebbe.

Li.Za.

