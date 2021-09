Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MONTAGNATRIESTE Bandi regionali aperti per linee di finanziamento dedicate ai rifugi alpini, alle reti di imprese nel settore turistico e agli operatori pubblici e privati, in quest'ultimo caso per la realizzazione di strutture e percorsi destinati allo sport all'aria aperta. Sono le opportunità offerte dalle determinazioni assunte dalla Regione e che ora si concretizzano grazie all'apertura dei bandi appositi. Per i gestori dei rifugi c'è...